Leiter Facility Management & Maschinenpark (w/m)

Seit über 40 Jahren bedient Sander anspruchsvolle Kunden mit Produkten und gastronomischen Dienstleistungen im Food-Service-Markt: von der Hotellerie und Gastronomie über die Gemeinschaftsgastronomie mit Betriebsrestaurants und Schulen bis hin zur Gesundheitsgastronomie mit Kliniken und Seniorenheimen. Wir produzieren in unseren 15 hauseigenen Frische-Manufakturen über 2.500 verschiedene, hochwertige Produkte in 12 Warengruppen. Unsere über 1.000 Mitarbeiter in Wiebelsheim/ Rheinland-Pfalz und an über 200 dezentralen Standorten in ganz Deutschland sorgen für eine gleichbleibend hohe Produkt- und Servicequalität.Über 40 Jahre Erfolg, aber noch lange nicht am Ende des Weges angekommen. Was wäre das für eine tolle Geschichte, mit Sander auf die weitere Reise zu gehen, Teil dieses Teams zu sein. Hier komme ich ins Spiel:

MEIN VERANTWORTUNGSBEREICH

Als Leiter Facility Management & Maschinenpark (w/m) trage ich Verantwortung für Neuinvestitionen, Verwaltung, Bewirtschaftung und Instandhaltung von Grundstücken, Gebäuden, Maschinen und Anlagen der Unternehmensgruppe Sander, dem Qualitätsführer im Food-Markt. Ich bin für diesen Bereich erster Ansprechpartner der Geschäftsführung und berate diese in wirtschaftlichen, technischen und architektonischen Fragen. Ich bin in der Lage meinen Verantwortungsbereich ganzheitlich zu führen, zu steuern und zu entwickeln. Dafür stehen mir externe Dienstleister und ein eigenes rund 10-köpfiges Team aus Fachleuten und Handwerkern zur Verfügung. Ich bin in der Lage erstklassige Facility-Management-Standards zu implementieren und diese mit meinem Team zu leben. Planen, bauen und organisieren – das sind meine Stärken.

MEINE PERSPEKTIVEN

Bei Sander wird Verantwortung mit Leben gefüllt. Bedürfnisse der Belegschaft werden berücksichtigt, wichtige Schulungen durchgeführt. Das finde ich super. Meine Fähigkeiten möchte ich nicht bei irgendwem, sondern bei dem Qualitätsführer im Lebensmittelbereich einbringen. Und die Karrieremöglichkeiten bei Sander sollen richtig gut sein. Eine runde Sache also und beste Voraussetzungen. Dann schicke ich jetzt meine Unterlagen und bewerbe mich über diesen Link oder das Jobportal.

STECKBRIEF