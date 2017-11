SAUTER ist eine der führenden Unternehmungen im Bereich des Gebäudemanagements. Seit mehr als 100 Jahren stellen wir uns der Herausforderung, das Leben, Wohnen und Arbeiten in Gebäuden angenehm, energieeffizient und umweltfreundlich zu gestalten. Unsere hohe technische Kompetenz wird durch langjährige Erfahrung und unsere auf Langfristigkeit und Nachhaltigkeit ausgerichtete Herangehensweise ergänzt. Diese Kompetenz wenden wir auf jeden Bereich in der Gebäudebetreuung an. So sorgt SAUTER mit hohem Qualitätsbewusstsein für Werterhaltung und Sicherheit.

Sie haben die Begeisterung? Wir haben den Raum dafür. Gemeinsam entwickeln wir Lösungen für die Lebensräume der Zukunft. Wir benötigen Ihre Kompetenz, um im Facility Management unsere führende Stellung weiter auszubauen. Aber wir setzen auch auf Ihren Enthusiasmus und Ihre Verantwortung.

Fühlen Sie sich angesprochen? Dann kommen Sie zu uns!

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt jeweils einen

Junior Objektleiter (m/w) im technischen Facility Management

für unsere Niederlassung in München.

Als Junior Objektleiter/in im technischen Facility Management unterstützen Sie die Objekt- bzw. den Niederlassungsleitung in allen organisatorischen und technischen Tätigkeiten rund um die betreuten Objekte.

Ihre Aufgaben: Kalkulation von technischen Ausschreibungen

Unterstützung bei FM-Konzeptentwicklungen

Bearbeitung des Angebots- und Auftragswesens in Zusammenarbeit mit dem Objektleiter

Überwachung und Qualitätssicherung der Abläufe in den Objekten

Objektcontrolling

Mitwirken an internen und externen Jour-Fixe-Besprechungen

Koordination und Steuerung weiterer Dienstleistungsbereiche bei den FM-Kunden

Ihr Profil: einen Abschluss an einer technischen Hochschule im Bereich Facility Management, Technische Gebäudeausrüstung oder Versorgungstechnik

erste Erfahrung im Betreiben und gewerkeübergreifenden Betreuen von Objekten

Vorkenntnisse im Projektmanagement von Vorteil

Führerschein der Klasse B

sehr gute MS-Office-Kenntnisse, v. a. Excel

Analytisches Denkvermögen und methodische Arbeitsweise

sehr hohe Qualitäts- und Dienstleistungsorientierung

Wir bieten Ihnen:

eine abwechslungsreiche und anspruchsvolle Tätigkeit in einer kommunikativen und angenehmen Arbeitsatmosphäre

die Mitarbeit in einem zukunftsorientierten und engagierten Team, das Sie bei Ihren neuen Aufgaben tatkräftig unterstützt

eine leistungsgerechte Vergütung und einen Firmenwagen mit Privatnutzung

gezielte Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen

Haben wir Ihr Interesse geweckt?

Ergreifen Sie noch heute die Initiative und senden Sie uns Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen, mit der Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung sowie Ihres frühestmöglichen Eintrittstermins, an: